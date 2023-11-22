المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الامريكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مقر المؤسسة، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين.
وأطلع الدرازي الوفد على الدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وفقًا لقانون إنشاء المؤسسة، ودور المؤسسة الاستشاري في رفع التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الدرازي أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة في المجال الحقوقي، من خلال تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين كافة.
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