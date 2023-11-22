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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ الامريكي

11/22/2023 7:19:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مقر المؤسسة، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين.


وأطلع الدرازي الوفد على الدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وفقًا لقانون إنشاء المؤسسة، ودور المؤسسة الاستشاري في رفع التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.


وأكد الدرازي أهمية مثل هذه الزيارات للاطلاع على ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة في المجال الحقوقي، من خلال تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين والمقيمين كافة.

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