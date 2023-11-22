معهد الإدارة العامة يعلن فتح باب التسجيل في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة التي تحظى بالدعم المستمر، حرصًا على تعزيز إسهاماتها في المسيرة التنموية الشاملة، مضيفة أن معهد الإدارة العامة حريص على تحقيق الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية وجعلهم شريك أساسي في تقديم الخدمات المؤسسية، بما يعزز التكامل المؤسسي، بالشراكة مع ذوي الخبرة والاختصاص من الكفاءات البحرينية.







جاء ذلك بمناسبة إعلان معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والممارسين والمختصين في مجال عملهم الإداري والمؤسسي؛ من منطلق إبراز الخبرات البحرينية بمختلف المستويات الوظيفية بما يُحقق الاستدامة في منظومة العلوم الإدارية.







وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مختلف مجالات الإدارة العامة، والاستفادة منها في تقديم خدمات التدريب، والاستشارات، وتقييم المشاريع، والإرشاد والتوجيه، والبحوث والدراسات واستطلاعات الرأي، مشيرة إلى أن المعهد يسعى كذلك، من خلال هذه المبادرة، إلى جعل الكوادر الوطنية الخيار الأول والأمثل، والاستثمار في قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم مستقبلًا من تقديم هذه الخدمات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في إطار سعي المعهد الدائم إلى التحول من مستهلكين للعلوم والمعارف إلى مصدرين للخبرات والمعارف والعلوم الإدارية.







ويشترط معهد الإدارة العامة للالتحاق في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية أن يكون المتقدّم بحريني الجنسية، وامتلاك المُتقدم للطلب لخبرة عملية في المجال الذي يرغب بالانضمام إليه لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون قد عمل في مشاريع ومبادرات نوعية في المؤسسة، وحصوله على شهادة ماجستير أو شهادات تخصصية معتمدة أو ما يعادلها.