معهد الإدارة العامة يعلن فتح باب التسجيل في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة التي تحظى بالدعم المستمر، حرصًا على تعزيز إسهاماتها في المسيرة التنموية الشاملة، مضيفة أن معهد الإدارة العامة حريص على تحقيق الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية وجعلهم شريك أساسي في تقديم الخدمات المؤسسية، بما يعزز التكامل المؤسسي، بالشراكة مع ذوي الخبرة والاختصاص من الكفاءات البحرينية.
جاء ذلك بمناسبة إعلان معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والممارسين والمختصين في مجال عملهم الإداري والمؤسسي؛ من منطلق إبراز الخبرات البحرينية بمختلف المستويات الوظيفية بما يُحقق الاستدامة في منظومة العلوم الإدارية.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مختلف مجالات الإدارة العامة، والاستفادة منها في تقديم خدمات التدريب، والاستشارات، وتقييم المشاريع، والإرشاد والتوجيه، والبحوث والدراسات واستطلاعات الرأي، مشيرة إلى أن المعهد يسعى كذلك، من خلال هذه المبادرة، إلى جعل الكوادر الوطنية الخيار الأول والأمثل، والاستثمار في قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم مستقبلًا من تقديم هذه الخدمات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في إطار سعي المعهد الدائم إلى التحول من مستهلكين للعلوم والمعارف إلى مصدرين للخبرات والمعارف والعلوم الإدارية.
ويشترط معهد الإدارة العامة للالتحاق في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية أن يكون المتقدّم بحريني الجنسية، وامتلاك المُتقدم للطلب لخبرة عملية في المجال الذي يرغب بالانضمام إليه لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون قد عمل في مشاريع ومبادرات نوعية في المؤسسة، وحصوله على شهادة ماجستير أو شهادات تخصصية معتمدة أو ما يعادلها.
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