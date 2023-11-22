جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين سفراء في وزارة الخارجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (98) لسنة 2023 بتعيين سفراء في وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين سفيراً في وزارة الخارجية كُلٌّ من:
1- الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
2- بسام أحمد مرزوق.
3- عبدالعزيز محمد العيد.
4 علي جاسم أحمد العرادي.
5- أسامة عبدالله العبسي.
6- الدكتور وليد خليفة المانع.
7- عصام عبدالعزيز الجاسم.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
MENAFN22112023000055011008ID1107471038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.