جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين سفراء في وزارة الخارجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، مرسوم رقم (98) لسنة 2023 بتعيين سفراء في وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:المادة الأولى



يُعين سفيراً في وزارة الخارجية كُلٌّ من:



1- الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

2- بسام أحمد مرزوق.

3- عبدالعزيز محمد العيد.

4 علي جاسم أحمد العرادي.

5- أسامة عبدالله العبسي.

6- الدكتور وليد خليفة المانع.

7- عصام عبدالعزيز الجاسم.



المادة الثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.