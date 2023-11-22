بعد عودتهم من البطولة العربية بالإسكندرية استقبال بطلي كمال الأجسام المتوجان بالذهبية والبرونزية

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- Akhbar Al Khaleej) أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا لمنتخب كمال الأجسام العائد من المشاركة بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخرا بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بعد فوز المنتخب بذهبية وبرونزية وذلك لدى وصول المنتخب صباح الأربعاء 22 نوفمبر 2023 بمطار البحرين الدولي.
وكان السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام ومدير الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية السيد هشام البلوشي في مقدمة مستقبلي الأبطال لدى عودتهم بمعية رئيسة الوفد عائشة أحمدي والمدير الفني عبدالله الفرج.
واستقبل اللاعب عبدالله المنصور الحائز على ذهبية الفيزيك 173 سم واللاعب محمد بوخلاف الحائز على برونزية فئة الكلاسيك 176 سم بالورود نظير ما قدمه البطلان من مستوى متميز رفع راية الوطن عالية خفاقة في المحفل العربي.
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