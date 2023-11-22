بعد عودتهم من البطولة العربية بالإسكندرية استقبال بطلي كمال الأجسام المتوجان بالذهبية والبرونزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا لمنتخب كمال الأجسام العائد من المشاركة بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخرا بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بعد فوز المنتخب بذهبية وبرونزية وذلك لدى وصول المنتخب صباح الأربعاء 22 نوفمبر 2023 بمطار البحرين الدولي.





وكان السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام ومدير الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية البحرينية السيد هشام البلوشي في مقدمة مستقبلي الأبطال لدى عودتهم بمعية رئيسة الوفد عائشة أحمدي والمدير الفني عبدالله الفرج.





واستقبل اللاعب عبدالله المنصور الحائز على ذهبية الفيزيك 173 سم واللاعب محمد بوخلاف الحائز على برونزية فئة الكلاسيك 176 سم بالورود نظير ما قدمه البطلان من مستوى متميز رفع راية الوطن عالية خفاقة في المحفل العربي.