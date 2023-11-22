اللاعب حسن رضا بطلا للنسخة الخامسة والثلاثين لبطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) توج المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، اللاعب حسن رضا بطلاً للنسخة الخامسة والثلاثين لبطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس، والتي نظمها نادي البحرين للتنس من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.
وقدّم اللاعبان حسن رضا ويوسف قائد واحدة من أجمل المباريات النهائية في تاريخ البطولة، حيث تمكن اللاعب حسن رضا من تسجيل عودة تاريخية في المباراة بتحويل تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 1/5 إلى فوز بالمجموعة بنتيجة 7/5، ومن ثم الفوز بالمباراة بمجموعتين دون مقابل بعد أن حسم المجموعة الثانية لصالحه أيضًا بنتيجة 6/0، ليحقق اللاعب حسن رضا لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تأهل للنهائي مرتين قبل ذلك ولكن لم يحالفه الحظ في التتويج باللقب.
وجاء النهائي متميزا، فهى المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يكون فيها نهائي البطولة بحرينيًا خالصًا، حيث تقابل حسن رضا مع يوسف قائد في لقاء تباين خلاله الأداء في المجموعتين، حيث بدأ يوسف قائد اللقاء بقوة كبيرة وسيطرة مستغلا قوة إرسالاته وضرباته القوية، وتمكن من التقدم في الأشواط
3- صفر قبل أن يفوز حسن رضا بأول شوط ويعدل النتيجة إلى 3-1، ثم عاد يوسف قائد للضغط مرة أخرى على منافسه بالضربات العميقة في زوايا المعلب،
وتمكن من التقدم في النتيجة حتى 5-1، وبعدها فوجيء الجميع بأداء مختلف تمامًا من حسن رضا حيث تمكن من التحكم في رتم المباراة، وبدأ في الفوز بالأشواط المتتالية مع كسر لإرسالات منافسه ليحصد 6 أشواط متتالية ويفوز بالمجموعة الأولى 7-5 وواصل ادائه القوي وحسم المجموعة الثانية أيضا بنتيجة 6- صفر.
وتابع اللقاء الذي أداره تحكيما الحكم البحريني محمد المحمود مع طاقم من المساعدين البحرينيين جمورًا كبيرا إكتظ بهم الملعب الرئيسي بنادي البحرين للتنس، كما حظيت البطولة بإهتمام إعلامي كبير من خلال الصحافة المحلية وتغطية حية للمباراة النهائية عبر القناة الرياضية 2 بتلفزيون البحرين، وعلق علي المبارة عبد اللطيف محمد رئيس النشاط الرياضي بنادي البحرين للتنس وأحد أبرز لاعبي منتخباتنا الوطنية السابقين.
وعقب إنتهاء المباراة أجرى محمود الشهابي لقاءات مع اللاعبين حسن رضا الفائز بالبطولة ويوسف قائد وصيف البطل، عبرا خلاله عن شكرهما لنادي البحرين للتنس على التنظيم المتميز للبطولة ولشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الشركة الراعية للبطولة.
ثم قام محمد يوسف عبد الله عريف الحفل بالترحيب بالحضور، وبعدها ألقى الأستاذ خميس محمد المقلة رئيس نادي البحرين للتنس كلمة النادي، أشاد فيها بدعم راعى نهضتنا الرياضية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية..
وأعرب المقلة عن إعتزاز النادي بهذه البطولة العريقة، مشيدًا برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات للبطولة منذ إنطلاقها للمرة الأولى في عام 1987 وحتى الآن.
وفي ختام البطولة، قام السيد ياسر العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، والدكتور علي محمد فخرو الرئيس الفخري لنادي البحرين للتنس، والأستاذ خميس محمد المقلة رئيس مجلس ادارة النادي، والدكتور فيصل بن رضي الموسوي عضو النادي، وعدد كبير من الإدارة التنفيذية ومسئولي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتتويج الفائزين في مسابقات البطولة المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:
في مسابقة زوجي السوبر ، توج الثنائي جانجي سكويني ونينو ريموندي بالمركز الأول، وجاء الثنائي هيد سيلز وجيم بورجر في المركز الثاني.
وفي مسابقة فردي الرجال، توج اللاعب فيصل أحمدي بلقب المسابقة، فيما حصل اللاعب وافي محمد على المركز الثاني.
وفي مسابقة زوجي الرجال، فاز بالمركز الأول الثنائي أحمد جعفر ونالان تشوكابا، وحصل على المركز الثاني الثنائي جون كاي وايناتشيو دارنافي.
وفي مسابقة فردي الرواد سن 45 سنة، توج اللاعب فينيت ياش بالمركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب اللاعب ماثياس بيبي.
وفي مسابقة زوجي الرواد سن 45 سنة، فاز الثنائي فينيت ياش وأميت ياش بالمركز الأول، وحصل الثنائي بيكاش روت وكيه سومانثا على المركز الثاني.
وتوج اللاعب كاسيوس بيريا بلقب مسابقة فردي الرواد سن 55 سنة، فيما نال اللاعب نورمان أباستيلاس المركز الثاني في المسابقة.
وفي زوجي الفئة ذاتها، توج الثنائي قدري رزق وعدي شانغ بانغ بلقب المسابقة، فيما حصل على المركز الثاني الثنائي كمال البحراني و نبيل دواني .
وضمن مسابقة فردي السيدات، فازت بالمركز الأول اللاعبة إيرا كورال، وحصلت اللاعبة نتاليا ابوخوسكايا على المركز الثاني.
وذهب لقب مسابقة زوجي السيدات إلى اللاعبتان سويم شين وجنيفر هيتون، فيما نالت اللاعبتان ثيس كورال وإيرا كورال المركز الثاني في المسابقة.
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