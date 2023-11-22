اللاعب حسن رضا بطلا للنسخة الخامسة والثلاثين لبطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) توج المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، اللاعب حسن رضا بطلاً للنسخة الخامسة والثلاثين لبطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس، والتي نظمها نادي البحرين للتنس من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.





وقدّم اللاعبان حسن رضا ويوسف قائد واحدة من أجمل المباريات النهائية في تاريخ البطولة، حيث تمكن اللاعب حسن رضا من تسجيل عودة تاريخية في المباراة بتحويل تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 1/5 إلى فوز بالمجموعة بنتيجة 7/5، ومن ثم الفوز بالمباراة بمجموعتين دون مقابل بعد أن حسم المجموعة الثانية لصالحه أيضًا بنتيجة 6/0، ليحقق اللاعب حسن رضا لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تأهل للنهائي مرتين قبل ذلك ولكن لم يحالفه الحظ في التتويج باللقب.





وجاء النهائي متميزا، فهى المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يكون فيها نهائي البطولة بحرينيًا خالصًا، حيث تقابل حسن رضا مع يوسف قائد في لقاء تباين خلاله الأداء في المجموعتين، حيث بدأ يوسف قائد اللقاء بقوة كبيرة وسيطرة مستغلا قوة إرسالاته وضرباته القوية، وتمكن من التقدم في الأشواط

3- صفر قبل أن يفوز حسن رضا بأول شوط ويعدل النتيجة إلى 3-1، ثم عاد يوسف قائد للضغط مرة أخرى على منافسه بالضربات العميقة في زوايا المعلب،

وتمكن من التقدم في النتيجة حتى 5-1، وبعدها فوجيء الجميع بأداء مختلف تمامًا من حسن رضا حيث تمكن من التحكم في رتم المباراة، وبدأ في الفوز بالأشواط المتتالية مع كسر لإرسالات منافسه ليحصد 6 أشواط متتالية ويفوز بالمجموعة الأولى 7-5 وواصل ادائه القوي وحسم المجموعة الثانية أيضا بنتيجة 6- صفر.





وتابع اللقاء الذي أداره تحكيما الحكم البحريني محمد المحمود مع طاقم من المساعدين البحرينيين جمورًا كبيرا إكتظ بهم الملعب الرئيسي بنادي البحرين للتنس، كما حظيت البطولة بإهتمام إعلامي كبير من خلال الصحافة المحلية وتغطية حية للمباراة النهائية عبر القناة الرياضية 2 بتلفزيون البحرين، وعلق علي المبارة عبد اللطيف محمد رئيس النشاط الرياضي بنادي البحرين للتنس وأحد أبرز لاعبي منتخباتنا الوطنية السابقين.





وعقب إنتهاء المباراة أجرى محمود الشهابي لقاءات مع اللاعبين حسن رضا الفائز بالبطولة ويوسف قائد وصيف البطل، عبرا خلاله عن شكرهما لنادي البحرين للتنس على التنظيم المتميز للبطولة ولشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الشركة الراعية للبطولة.





ثم قام محمد يوسف عبد الله عريف الحفل بالترحيب بالحضور، وبعدها ألقى الأستاذ خميس محمد المقلة رئيس نادي البحرين للتنس كلمة النادي، أشاد فيها بدعم راعى نهضتنا الرياضية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية..





وأعرب المقلة عن إعتزاز النادي بهذه البطولة العريقة، مشيدًا برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات للبطولة منذ إنطلاقها للمرة الأولى في عام 1987 وحتى الآن.





وفي ختام البطولة، قام السيد ياسر العباسي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، والدكتور علي محمد فخرو الرئيس الفخري لنادي البحرين للتنس، والأستاذ خميس محمد المقلة رئيس مجلس ادارة النادي، والدكتور فيصل بن رضي الموسوي عضو النادي، وعدد كبير من الإدارة التنفيذية ومسئولي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتتويج الفائزين في مسابقات البطولة المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:





في مسابقة زوجي السوبر ، توج الثنائي جانجي سكويني ونينو ريموندي بالمركز الأول، وجاء الثنائي هيد سيلز وجيم بورجر في المركز الثاني.





وفي مسابقة فردي الرجال، توج اللاعب فيصل أحمدي بلقب المسابقة، فيما حصل اللاعب وافي محمد على المركز الثاني.





وفي مسابقة زوجي الرجال، فاز بالمركز الأول الثنائي أحمد جعفر ونالان تشوكابا، وحصل على المركز الثاني الثنائي جون كاي وايناتشيو دارنافي.





وفي مسابقة فردي الرواد سن 45 سنة، توج اللاعب فينيت ياش بالمركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب اللاعب ماثياس بيبي.





وفي مسابقة زوجي الرواد سن 45 سنة، فاز الثنائي فينيت ياش وأميت ياش بالمركز الأول، وحصل الثنائي بيكاش روت وكيه سومانثا على المركز الثاني.





وتوج اللاعب كاسيوس بيريا بلقب مسابقة فردي الرواد سن 55 سنة، فيما نال اللاعب نورمان أباستيلاس المركز الثاني في المسابقة.





وفي زوجي الفئة ذاتها، توج الثنائي قدري رزق وعدي شانغ بانغ بلقب المسابقة، فيما حصل على المركز الثاني الثنائي كمال البحراني و نبيل دواني .





وضمن مسابقة فردي السيدات، فازت بالمركز الأول اللاعبة إيرا كورال، وحصلت اللاعبة نتاليا ابوخوسكايا على المركز الثاني.





وذهب لقب مسابقة زوجي السيدات إلى اللاعبتان سويم شين وجنيفر هيتون، فيما نالت اللاعبتان ثيس كورال وإيرا كورال المركز الثاني في المسابقة.