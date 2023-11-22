اشتية: نتابع في جميع المحافل الدولية الظروف الصعبة والطارئة التي يمر بها شعبنا منذ بداية العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إننا نتابع في جميع المحافل الدولية، الظروف الصعبة والطارئة التي تمر بها غزة والضفة الغربية منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحتى يومنا هذا، (القتل الجماعي والتشريد، وقطع الماء والكهرباء، وعدم توصيل الطعام والدواء)، وقلنا إنها تقع في كونها جريمة حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، أن إسرائيل تحتل اليوم نحو 40% من قطاع غزة، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أرواح المدنيين والأطفال الأبرياء الذين قتلتهم بالسلاح أو بدم بارد أو بالتجويع، أو الجرحى الذين جعلتهم يموتون، كما أنها تستمر في القتل والاستعمار والحواجز واجتياح الأماكن الدينية، ‎وحجز الأموال، وغيرها من الممارسات القمعية بحق شعبنا في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان منذ اليوم الأول في حالة طوارئ، ويتابع منذ بداية العدوان على مدار الساعة، وأن جلسة اليوم تأتي للمتابعة محليا ودوليا، واستعدادا لمواجهة مستحقات المرحلة القادمة.

ودعا شعبنا العظيم إلى الصمود ومحاربة طابور الإشاعات، مؤكدا ضرورة أن نتفهم جميعا الظرف الاستثنائي والمرحلة الحساسة والصعبة التي نعيشها.

يُذكر أن جلسة مجلس الوزراء مخصصة لاستكمال القضايا التي يعيشها شعبنا في هذا الظرف الاستثنائي.