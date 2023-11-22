MENAFN - Amman Net)اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تبحث اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في قطاع غزة.استشهاد عشرات الفلسطينيين وأصابة آخرون، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء في غزة ويدمر أجزاء منه.اجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات من تعرّضه لقصف إسرائيلي دام، استنكرته جاكرتا وأكدت استمرار دعمها للفلسطينيين في غزةاشتباكات بمحاور عدة في غزة وإسرائيل تعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين.رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،يعلن عن الاقتراب من التوصل لاتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.قرابة 7 ملايين م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي بحسب وزارة المياة والري.وفي الحالة الجوية يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. ستاندرد آند بورز: بنوك الاحتلال تواجه تدهورا طويل الأمد 11/22/2023 - 14:40 وكالا

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن بنوك الكيان تواجه تدهورا طويل الأمد في الآفاق الاقتصادية وظروف الائتمان، مع انخفاض الإيرادات وزيادة كبيرة في خسائر الائتمان بسبب العدوان على غزة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية على الكيان.

وأشارت الوكالة في تقرير " إلى أن التطورات الحالية للعدوان على قطاع غزة ذات حجم أكبر وأخطر على اقتصاد الكيان.

وقالت الوكالة إن الإقراض المرتبط بالعقارات يشكل مصدرا للمخاطر على البنوك الإسرائيلية، وقد زاد تعرض البنوك للإقراض العقاري بشكل كبير منذ عام 2020.

وبينت أن القطاع العقاري في الكيان هو من بين القطاعات الأكثر عرضة للخطر في الوضع الحالي. وقالت المؤسسة: "قاعدتنا الأساسية الحالية هي أن الصراع من المرجح أن يقتصر في الغالب على الكيان وغزة، وأن يستمر لمدة لا تزيد على ثلاثة إلى ستة أشهر، ونتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في عام 2023، ثم إلى 0.5% في عام 2024".

"ومع ذلك، فإننا نرى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ومدة الأعمال العسكرية، وإذا اتسع الصراع بشكل ملموس، فقد يتدهور نمو الكيان الاقتصادي ووضعها المالي وميزان مدفوعاتها بشكل خطير".

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad