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الملك يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري

11/22/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى القاهرة في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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