-->

Wednesday, 22 November 2023 05:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت يداوي جراحه على حساب أفغانستان

11/22/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب منتخب الكويت على مضيفه الأفغاني بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
افتتح المهاجم الكويتي شبيب الخالدي التسجيل "للأزرق" مبكرا، في الدقيقة 18 من ضربة جزاء.
وضاعف زميله محمد دحام النتيجة بحلول الدقيقة 69، قبل أن يعود شبيب الخالدي ويوقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده عند الدقيقة 79. ومن ثم اختتم المهاجم عذبي شهاب رباعية "الأزرق" بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة.
واستعاد منتخب الكويت بهذا الفوز توازنه، بعد هزيمته المفاجئة في عقر داره أمام نظيره الهندي بهدف وحيد، في بداية مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى (A)، متجاوزا بفارق الأهداف نظيره الهندي.
في المقابل تعرض منتخب أفغانستان للهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة من دون رصيد.
بينما يتربع منتخب قطر على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22112023000208011052ID1107470987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث