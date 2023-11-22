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المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

11/22/2023 7:13:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسدل الستار مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، على التصفيات الرئيسية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.
شارك في تصفيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوربية لكرة القدم، 53 منتخبا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تم توزيع المنتخبات على 10 مجموعات، 7 منها تضمنت 5 منتخبات، و3 تكونت من 6 منتخبات.
وجرى التنافس في المجموعات بنظام الذهاب والإياب، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات بطولة القارة العجوز، أي 20 منتخبا، انضمت إلى منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بينما ستتأهل ثلاثة منتخبات من خلال مسابقة دوري الأمم الأوروبية (2022-2023)، لتكمل عقد المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات "يورو 2024".
وأصبح منتخب كرواتيا آخر المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، عبر التصفيات الرئيسية، بفوزه على ضيفه الأرمني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.
وفي ما يلي الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024":
المجموعة الأولى (A):
1- إسبانيا – 21 نقطة
2- إسكتلندا – 17 نقطة
3- النرويج – 11 نقطة
4- جورجيا – 8 نقاط
5- قبرص – من دون نقاط.
المجموعة الثانية (B):
1- فرنسا – 21 نقطة
2- هولندا – 15 نقطة
3- اليونان – 12 نقطة
4- إيرلندا – 6 نقاط
5- جبل طارق – من دون نقاط.
المجموعة الثالثة (C):
1- إنجلترا – 20 نقطة
2- إيطاليا – 14 نقطة
3- أوكرانيا – 14 نقطة
4- مقدونيا الشمالية – 8 نقاط
5- مالطا – من دون نقاط
المجموعة الرابعة (D):
1- تركيا – 17 نقطة
2- كرواتيا – 16 نقطة
3- ويلز – 14 نقطة
4- أرمينيا – 8 نقاط
5- لاتفيا – 3 نقاط.
المجموعة الخامسة (E):
1- ألبانيا – 15 نقطة
2- التشيك – 15 نقطة
3- بولندا – 11 نقطة
4- مولدوفا – 10 نقاط
5- جزر فاروه – نقطتان.
المجموعة السادسة (F):
1- بلجيكا – 20 نقطة
2- النمسا – 19 نقطة
3- السويد – 10 نقاط
4- أذربيجان – 7 نقاط
5- إستونيا – نقطة واحدة.
المجموعة السابعة (G):
1- هنغاريا – 18 نقطة
2- صربيا – 14 نقطة
3- الجبل الأسود – 11 نقطة
4- ليتوانيا – 6 نقاط
5- بلغاريا – 4 نقاط.
المجموعة الثامنة (H):
1- الدنمارك – 22 نقطة
2- سلوفينيا – 22 نقطة
3- فنلندا – 18 نقطة
4- كازاخستان – 18 نقطة
5- إيرلندا الشمالية – 9 نقاط
6- سان مارينو – من دون نقاط.
المجموعة التاسعة (I):
1- رومانيا – 19 نقطة
2- سويسرا – 17 نقطة
4- كوسوفو – 11 نقطة
5 بيلاروس – 9 نقاط
6- أندورا – نقطتان.
المجموعة العاشرة (J):
1- البرتغال – 30 نقطة
2- سلوفاكيا – 22 نقطة
3- لوكسمبورغ – 17 نقطة
4- آيسلندا – 10 نقاط
5- البوسنة والهرسك – 9 نقاط
6- ليشتنشتاين – من دون نقاط.


يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب بطل النسخة الماضية لـ"يورو 2020" على حساب نظيره الإنجليزي، لإثر فوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "ويمبلي" في قلب العاصمة لندن.

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