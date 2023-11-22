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تعجل كريستيانو يقربه من خسارة مالية كبيرة

11/22/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تزال قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مع ناديه السابق يوفنتوس، قائمة والتي تخص راتبه خلال فترة كورونا.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو لا يزال يحاول مقاضاة يوفنتوس للحصول على 19 مليون يورو كأجور غير مدفوعة له.
رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، بينما تدهورت علاقته مع اليوفي بعد تفشي وباء كورونا عام 2020.
وأوضحت أنه خلال فترة كورونا، التي توقفت فيها كرة القدم، اتفق النادي مع جميع اللاعبين والموظفين على التنازل عن رواتب أربعة أشهر لمساعدته على تجاوز الأزمة.
وكانت تقارير صحفية قالت إن يوفنتوس دفع لبعض اللاعبين من تحت الطاولة من خلال وثائق سرية، فيما اعترف عدد من اللاعبين فيما بعد بالموافقة على الحصول على الأجور كبنود أخرى بالمواسم التالية.
وأكدت الصحيفة أن كريستيانو عند مغادرته ليوفنتوس في صيف 2021، شعر أن النادي الإيطالي مدين له بمبلغ 19 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه تم رفض الإجراء القانوني الأول من رونالدو، بينما عقدت جلسة استماع ثانية اليوم الثلاثاء في تورينو، وأفادت الصحيفة أن محامي يوفنتوس يمتلك دليلين مهمين في هذا الصدد.
وقالت: "الأول هو أن الوثائق التي وافق فيها اللاعبون على توزيع أجورهم، لم تكن موقعة فعليا من قبل كريستيانو رونالدو، وبالتالي ليس هناك أساس قانوني يعتمد عليه الدون".
وختم: "الثاني هو أن الدون كان في عجلة من أمره لمغادرة النادي والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الوقت القانوني، لدرجة أنه وقع على تنازل يؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي مدفوعات مستحقة".

ملاعب

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