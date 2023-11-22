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فاران يفضل الكالتشيو على الدوري السعودي

11/22/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حددت تقارير صحفية الوجهة التي يفضل الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، الانتقال إليها.
ويمتلك فاران (30 عاما) عقدا مع اليونايتد حتى صيف 2025، إلا أن دوره وترتيبه قد تراجعا بين المدافعين خلال الفترة الأخيرة، ليصبح قريبا من الرحيل في الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "صن سبورت" البريطانية، فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لا يريد السماح لفاران بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني، حيث يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.
وارتبط فاران بالعديد من الأندية الإيطالية الكبرى، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وروما، كما ارتبط المدافع الفرنسي بالانتقال إلى السعودية التي عرضت عليه راتبا ضخما.
وأضافت: "وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإنه (فاران) يصر على أن الرحيل هو الخيار الأفضل للطرفين.. إنه حريص على الانتقال لإيطاليا، لأنه الدوري الذي يعجب به ويحب أن يكون جزء منه".
يشار إلى أن رافائيل شارك في 93 مباراة دولية مع منتخب بلاده الفرنسي، كما لم يمثل سوى 3 أندية فقط في مسيرته الكروية، حيث لعب للانس الفرنسي، وريال مدريد، وأخيرا اليونايتد.

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