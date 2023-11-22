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أزمة برشلونة الاقتصادية مستمرة.. وناد إنجليزي يقدم الحل

11/22/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمسك نادي برشلونة، باستمرار كل لاعبيه الشباب البارزين مع الفريق، لاستكمال مشروعه، لكنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تجديد عقد أليخاندرو بالدي مع برشلونة حتى 2028، لا يعني استبعاد بيعه في الصيف المقبل إلى أحد أندية البريميرليغ، مشيرة إلى أن بالدي، كان أول رهان كبير للمدرب تشافي، على مواهب الباب، وكسب اللاعب الثقة على حساب جوردي ألبا وماركوس ألونسو.
وبسبب مستوى بالدي المتقلب هذا الموسم، بجانب إنه لم يعد حاسماً في الأمتار الأخيرة، وضعه تشافي على دكة البدلاء عدة مرات للحصول على راحة كي يستعيد تركيزه الذهني، وأوضحت أن بالدي لا يزال أساسياً في حسابات تشافي، لكن مصيره يعتمد على مستواه في المرحلة الحاسمة هذا الموسم.
وذكرت: "على الجانب الرياضي، لا ينوي برشلونة بيع بالدي، لكن اقتصادياً قد يكون ملزماً بدفع الكثير من الأموال في الصيف، إذا أراد التوقيع مع لاعب وسط أساسي وجناح جديد".
وأتمت الصحيفة في تقريرها: "هناك ناد إنجليزي مستعد لدفع مبالغ هائلة مقابل ضم بالدي، كما سبق أن اقترح خورخي مينديز وكيل اللاعب، طرحه للبيع لمساعدة البارسا اقتصاديًا في أزمته".

ملاعب

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