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غريزمان يعزز رقمه القياسي مع الديوك

11/22/2023 7:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عزز نجم نادي أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، رقمه القياسي مع المنتخب الفرنسي خلال مشاركته أمام الثلاثاء أمام اليونان في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 بألمانيا.
وحل منتخب فرنسا وصيف بطل العالم ضيفاً على نظيره اليوناني، على ملعب آيا صوفيا في مدينة أثينا.
وتواجد غريزمان على رأس تشكيلة الديوك إلى جانب سامبا، كوندي، ساليبا، لوكاس هرنانديز، ثيو هرنانديز، رابيو، فوفانا، كولو مواني، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي. وبحسب شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات والأرقام الرياضية، بات أنطوان غريزمان هو اللاعب الوحيد الذي شارك في أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره لأول مرة في عام 2014.
وأوضحت أن نجم "الأتلتي"شارك في 109 مباراة، وتوبي ألديرفيريلد وجان فيرتونجن بنفس الرصيد 96 لقاء لكل منهما.
كما أن غريزمان وصل إلى المباراة رقم 84 على التوالي له مع منتخب فرنسا، حيث لم يفوت أي مباراة مع "الديوك" منذ يونيو (حزيران) 2017.

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