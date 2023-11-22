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إنتر ميامي يرد على تركي آل الشيخ.. ويفجر مفاجأة بشأن ميسي ورونالدو

11/22/2023 7:13:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجر نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الثلاثاء، مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.
ليخرج بدوره إنتر ميامي ببيان عبر موقعه الرسمي، بشأن مشاركته المزعومة في كأس موسم الرياض، مؤكدا على أن هذا الخبر "غير صحيح".

وأشار النادي الأمريكي، إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".
وشدد إنتر ميامي، على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام.
يذكر أن النجمين ميسي ورونالدو شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي.
إذ تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).




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