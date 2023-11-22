فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي ستكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، وجزء من منطقة الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة زراعة دير علا، ومجاوري مركز صحي الطوال الشمالي، ومصنع الألبسة الهندية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.