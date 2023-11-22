فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء دير علا، غداً الخميس، لغايات الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي ستكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، وجزء من منطقة الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة زراعة دير علا، ومجاوري مركز صحي الطوال الشمالي، ومصنع الألبسة الهندية.
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