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مستعمرون يشقون طريقا استعماريا شرق الخليل

11/22/2023 7:13:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شق مستعمرون، اليوم الأربعاء، طريقا يربط بؤرة استعمارية جديدة أقاموها في واد الحماط بقرية بيرين، ومستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب بلدة بني نعيم شرق الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لـ"وفا "، بأن المستعمرين شقوا بآلياتهم الثقيلة طريقا استعماريا بطول 1000 متر تقريبا، على أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين من عائلة المناصرة، تربطها ببؤرة استعمارية جديدة على تلة في واد الحماط بقرية بيرين شرق الخليل.




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