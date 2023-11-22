مستعمرون يشقون طريقا استعماريا شرق الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شق مستعمرون، اليوم الأربعاء، طريقا يربط بؤرة استعمارية جديدة أقاموها في واد الحماط بقرية بيرين، ومستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب بلدة بني نعيم شرق الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لـ"وفا "، بأن المستعمرين شقوا بآلياتهم الثقيلة طريقا استعماريا بطول 1000 متر تقريبا، على أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين من عائلة المناصرة، تربطها ببؤرة استعمارية جديدة على تلة في واد الحماط بقرية بيرين شرق الخليل.
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