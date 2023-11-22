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ألمانيا تنهي عام 2023 بهزائم تاريخية

11/22/2023 7:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقلبت الأمور رأسا على عقب بالنسبة لمنتخب ألمانيا، بعد بداية جيدة تحت قيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان، الذي جاء لتصحيح الأوضاع التي ساءت في عهد سلفه هانز فليك.
لكن المانشافت سقط خلال فترة التوقف الحالية على يد تركيا والنمسا وديا بنتيجتي (2-3) و(0-2).
وتعرض المنتخب الألماني للخسارة السادسة له هذا العام بعد خوضه 11 مباراة على مدار 2023، حسبما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات.
وأشارت إلى معادلة ألمانيا أسوأ سجلاتها في عام ميلادي على الإطلاق، والذي تحقق قبل 5 سنوات.
وكان المانشافت خسر أيضا 6 مباريات من أصل 13 خاضها في 2018، وهو العام الذي شهد خروج الفريق من الدور الأول بكأس العالم.
يذكر أن 4 من هزائم ألمانيا هذا العام جاءت في عهد فليك، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي، ليخلفه ناجلسمان، الذي تلقى خسارتين في 4 مواجهات.

ملاعب

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