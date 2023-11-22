ديشامب: أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فسر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، قراره تجاه كيليان مبابي قائد الديوك، خلال مواجهة اليونان، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.



وضع مدرب فرنسا مبابي على مقاعد البدلاء، ودفع به في منتصف الشوط الثاني، أثناء تقدم اليونان 2-1، قبل أن يتعادل الديوك (2-2) بتسديدة قوية من لاعب الوسط، يوسف فوفانا.

وسُئل ديشامب عن قراره باستبعاد كيليان من التشكيل الأساسي، ليجيب: "كان قراري جزءًا من حديثي مع مبابي ولاعبين آخرين".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي، واللاعبين المشاركين في مباريات أنديتهم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، لأننا سنعود إلى فرنسا في الخامسة فجر الأربعاء".

وأشار: "لا ننسى أيضًا أن بعض اللاعبين تنتظر مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، لذلك كان يجب الحذر وعدم المخاطرة، لتفادي الإصابات".

في سياق آخر، بدا المدير الفني لمنتخب فرنسا راضيًا عن نتائج الفريق على مدار العام الجاري 2023، مؤكدًا أن اللاعبين تخطوا تحديًا كبيرًا بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022.

وأتم ديشامب تصريحاته: "جاهزون لخوض منافسات يورو 2024، ويبقى الأهم أن يحافظ منتخب فرنسا على قوته مهما تغير اللاعبون".

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل لبطولة يورو 2024 بتصدره المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية وتعادل وحيد أمام اليونان.

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