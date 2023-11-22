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هولندا تضرب بقوة في ختام تصفيات يورو 2024

11/22/2023 7:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتسح منتخب هولندا مضيفه منتخب جبل طارق 6-0 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.
على ملعب ألجارفي، تقمص كالفن ستينجس لاعب فينورد، دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للطواحين الهولندية في الدقائق 10 و50 و62.
وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى لهولندا بواسطة ماتس فيفر لاعب فينورد وكودي جاكبو مهاجم ليفربول وتيون كوبمينرس لاعب أتالانتا في الدقائق 23 و38 و81.
وضمن منتخبا فرنسا وهولندا التأهل للبطولة القارية قبل هذه الجولة.
ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة مقابل 18 نقطة لهولندا في المركز الثاني و13 نقطة لليونان في المركز الثالث و6 نقاط لأيرلندا في المركز الرابع وظلت جبل طارق في المركز الأخير من دون رصيد.

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