صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة حول أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر صحفي إسرائيلي أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة لا يقل عن 2985 جندي وعدد الجرحى 11600 جندي.



وقال الصحفي عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "عدد القتلى من جنودنا لا يقل عن 2985 جندي وعدد الجرحى 11600 جندي".



وأضاف" انا انصدمت وبكيت، اللعنة عليك يا نتنياهو وبايدن ورطوا إسرائيل في حرب الكل حذرهم منها".



وقال "انصح جميع اخوتي واقاربي واصدقائي بمغادرة فلسطين أنها لعنة الله على بني إسرائيل لأننا قتلنا ابرياء وارتكبنا مذابح بل مجازر بحق أطفال غزة".



وختم منشوره " لعنة غزة ستلاحقنا ..عندما أغادر سانشر فضائح نتنياهو وبن غفير وبايدن ."

