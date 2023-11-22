صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة حول أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر صحفي إسرائيلي أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة لا يقل عن 2985 جندي وعدد الجرحى 11600 جندي.
وقال الصحفي عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "عدد القتلى من جنودنا لا يقل عن 2985 جندي وعدد الجرحى 11600 جندي".
وأضاف" انا انصدمت وبكيت، اللعنة عليك يا نتنياهو وبايدن ورطوا إسرائيل في حرب الكل حذرهم منها".
وقال "انصح جميع اخوتي واقاربي واصدقائي بمغادرة فلسطين أنها لعنة الله على بني إسرائيل لأننا قتلنا ابرياء وارتكبنا مذابح بل مجازر بحق أطفال غزة".
وختم منشوره " لعنة غزة ستلاحقنا ..عندما أغادر سانشر فضائح نتنياهو وبن غفير وبايدن ."
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