منافسات الجولة الاولى لكأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف تنطلق غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة الأولى، من بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة، التي ستقام على ملاعب النادي الملكي للجولف (رفاع فيوز) بتنظيم من الاتحاد البحريني بمشاركة 100 لاعب من المحترفين
والهواة يمثلون 15 دولة واتحاد جولف.
وتأتي اقامة هذه البطولة السنوية، التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم ، الداعم الأول للرياضة والرياضين في المملكة، ولاعب الجولف الاول، لتكون إحدى المنصات الرياضية الهامة التي تنظم في المنطقة الخليجية والعربية، والتي أصبحت يشار اليها بالبنان لما تحظى من سمعة طيبة في مجال التنظيم والإدارة اضافة الى إثارة جولاتها.
وقد وصل عدد اللاعبين المحترفين الذين يشاركون في هذه الفعاليات 45 لاعبا من المصنفين عالميا، منهم من سبق أن شارك في البطولة خلال السنوات الماضية، ويتواجد بطل النسخة الاخيرة في البطولة البريطاني سولمان، للدفاع عن لقبه أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من بريطانيا وايرلندا واسبانيا والسويد وفرنسا والمغرب ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي قوة مشاركة اللاعبين المحترفين خلال هذا العام لحرصهم على الفوز بالبطولة من أجل المشاركة في بطولة البحرين العالمية (دي بي وولد) الجولة الاوربية، التي ستقام تحت رعاية سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .
وسعى الاتحاد البحريني للجولف مع المنظمين في الجولة الاوربية بإعطاء فرصة للاعب الذي يحرز لقب بطولة كأس جلالة الملك حمد الخامسة عشرة، للمشاركة في هذه البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة، وهو إنجاز كبير يحسب للاتحاد البحريني للجولف في الحصول على هذا العرض، الذي سيساهم في ارتقاء المنافسة والاثارة والندية بين جميع المشاركين، ومشاركة لاعب بحريني سيحصل على لقب أفضل لاعب هاو في البطولة إضافة إلى اللاعب فهد عبدالله الحكم الذي فاز بلقب أفضل لاعب بحريني في بطولة البحرين المفتوحة للهواة الخامسة، وبذلك سيكون هناك لاعبون بحرينيون يشاركون أفضل لاعبي العالم وستكون فرصة جيدة للحصول على الاحتكاك معهم واكتساب الخبرات الفنية من خلال مشاركاتهم معهم في الملعب.
وقد أعد الإتحاد البحريني للجولف برنامج البطولة، التي تستمر ثلاثة، أيام يتم خلال الجولتين الاولى والثانية تصفية اللاعبين الى 50 لاعبا سوف يتنافسون في الجولة الختامية للفوز بالكأس الغالية.
وعقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف عدة اجتماعات تمهيدية مع ادارة النادي الملكي للجولف تم خلالها التباحث في جاهزية الملعب والتغيرات التي طرأت على قوانين الملعب خصوصا بعد الأعمال الفنية التي حدثت مؤخرا في أرضية الملعب التي سيكون من خلالها الملعب في اجمل حلته.
وقد تأكد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين للمنافسة في فعاليات البطولة من الدول العربية خصوصا لاعبو المغرب ومصر والسعودية وتونس ولبنان والمملكة الاردنية الهاشمية وبطل النسخة الثالثة عشرة المحترف أحمد مرجان أول لاعب عربي محترف فاز بالبطولة كما أشرك الاتحاد البحريني للجولف جميع لاعبي المنتخبات الوطنية من العموم والناشئين، حيث تأكد مشاركة اللاعبين فهد عبدالله الحكم وأحمد محمد الزايد ومحمد ذياب النعيمي وخليفة دعيج الكعبي وخليفة المريسي وعبدالله اليعقوب ويوسف الجناحي، للوصول الى الجولة الختامية في فئة الهواة وكذلك الناشئين عبدالرحمن ابراهيم وسلطان عبدالله، حيث ستكون لهم فرصة في اكتساب الخبرة من اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة اضافة الى ابطال البحرين المخضرمين عبدالله سلطان الحكم وحمد مبارك العفنان وناصر يعقوب وسلطان عبدالله الحكم.
وتقام البطولة سنويا تحت رعاية عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث ستكون شركة بتلكو الراعي الرسمي للبطولة للمرة الخامسة عشرة على التوالي منذ انطلاقتها الاولى في عام 2007م حيث ساهم دعمها المتواصل للاتحاد البحريني للجولف بإظهار
البطولة بالشكل اللائق الذي يعطي صورة حضارية عن مملكة البحرين كما شارك في دعم البطولة شركة المنيوم (ألبا) وشركة الخليج للبتروكيماويات ومقاولات ناس ومجموعة فولاذ القابضة وخليجي بنك وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي ومجلس التنمية الاقتصادية.
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