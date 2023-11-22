-->

Wednesday, 22 November 2023 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منافسات الجولة الاولى لكأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف تنطلق غدا

11/22/2023 7:11:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة الأولى، من بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة، التي ستقام على ملاعب النادي الملكي للجولف (رفاع فيوز) بتنظيم من الاتحاد البحريني بمشاركة 100 لاعب من المحترفين
والهواة يمثلون 15 دولة واتحاد جولف.

وتأتي اقامة هذه البطولة السنوية، التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم ، الداعم الأول للرياضة والرياضين في المملكة، ولاعب الجولف الاول، لتكون إحدى المنصات الرياضية الهامة التي تنظم في المنطقة الخليجية والعربية، والتي أصبحت يشار اليها بالبنان لما تحظى من سمعة طيبة في مجال التنظيم والإدارة اضافة الى إثارة جولاتها.

وقد وصل عدد اللاعبين المحترفين الذين يشاركون في هذه الفعاليات 45 لاعبا من المصنفين عالميا، منهم من سبق أن شارك في البطولة خلال السنوات الماضية، ويتواجد بطل النسخة الاخيرة في البطولة البريطاني سولمان، للدفاع عن لقبه أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من بريطانيا وايرلندا واسبانيا والسويد وفرنسا والمغرب ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المحترفين الأجانب المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي قوة مشاركة اللاعبين المحترفين خلال هذا العام لحرصهم على الفوز بالبطولة من أجل المشاركة في بطولة البحرين العالمية (دي بي وولد) الجولة الاوربية، التي ستقام تحت رعاية سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم .

وسعى الاتحاد البحريني للجولف مع المنظمين في الجولة الاوربية بإعطاء فرصة للاعب الذي يحرز لقب بطولة كأس جلالة الملك حمد الخامسة عشرة، للمشاركة في هذه البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة، وهو إنجاز كبير يحسب للاتحاد البحريني للجولف في الحصول على هذا العرض، الذي سيساهم في ارتقاء المنافسة والاثارة والندية بين جميع المشاركين، ومشاركة لاعب بحريني سيحصل على لقب أفضل لاعب هاو في البطولة إضافة إلى اللاعب فهد عبدالله الحكم الذي فاز بلقب أفضل لاعب بحريني في بطولة البحرين المفتوحة للهواة الخامسة، وبذلك سيكون هناك لاعبون بحرينيون يشاركون أفضل لاعبي العالم وستكون فرصة جيدة للحصول على الاحتكاك معهم واكتساب الخبرات الفنية من خلال مشاركاتهم معهم في الملعب.

وقد أعد الإتحاد البحريني للجولف برنامج البطولة، التي تستمر ثلاثة، أيام يتم خلال الجولتين الاولى والثانية تصفية اللاعبين الى 50 لاعبا سوف يتنافسون في الجولة الختامية للفوز بالكأس الغالية.

وعقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف عدة اجتماعات تمهيدية مع ادارة النادي الملكي للجولف تم خلالها التباحث في جاهزية الملعب والتغيرات التي طرأت على قوانين الملعب خصوصا بعد الأعمال الفنية التي حدثت مؤخرا في أرضية الملعب التي سيكون من خلالها الملعب في اجمل حلته.

وقد تأكد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين للمنافسة في فعاليات البطولة من الدول العربية خصوصا لاعبو المغرب ومصر والسعودية وتونس ولبنان والمملكة الاردنية الهاشمية وبطل النسخة الثالثة عشرة المحترف أحمد مرجان أول لاعب عربي محترف فاز بالبطولة كما أشرك الاتحاد البحريني للجولف جميع لاعبي المنتخبات الوطنية من العموم والناشئين، حيث تأكد مشاركة اللاعبين فهد عبدالله الحكم وأحمد محمد الزايد ومحمد ذياب النعيمي وخليفة دعيج الكعبي وخليفة المريسي وعبدالله اليعقوب ويوسف الجناحي، للوصول الى الجولة الختامية في فئة الهواة وكذلك الناشئين عبدالرحمن ابراهيم وسلطان عبدالله، حيث ستكون لهم فرصة في اكتساب الخبرة من اللاعبين المحترفين المشاركين في البطولة اضافة الى ابطال البحرين المخضرمين عبدالله سلطان الحكم وحمد مبارك العفنان وناصر يعقوب وسلطان عبدالله الحكم.

وتقام البطولة سنويا تحت رعاية عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، حيث ستكون شركة بتلكو الراعي الرسمي للبطولة للمرة الخامسة عشرة على التوالي منذ انطلاقتها الاولى في عام 2007م حيث ساهم دعمها المتواصل للاتحاد البحريني للجولف بإظهار
البطولة بالشكل اللائق الذي يعطي صورة حضارية عن مملكة البحرين كما شارك في دعم البطولة شركة المنيوم (ألبا) وشركة الخليج للبتروكيماويات ومقاولات ناس ومجموعة فولاذ القابضة وخليجي بنك وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي ومجلس التنمية الاقتصادية.

MENAFN22112023000055011008ID1107470960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث