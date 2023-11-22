إدارة الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط الأمطار خلال يوم الجمعة المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى معاودة فرص الأمطار خلال يوم الجمعة المقبل، بسبب منخفض جوي على المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.
وقال المصدر إن الأجواء ستكون غائمة بوجه عام مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحياناً على مختلف مناطق المملكة مع انخفاض في سرعة الرياح الشمالية الغربية لتكون معتدلة السرعة وتنشط في بعض الأحيان.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية.
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