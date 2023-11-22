إدارة الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط الأمطار خلال يوم الجمعة المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى معاودة فرص الأمطار خلال يوم الجمعة المقبل، بسبب منخفض جوي على المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي.





وقال المصدر إن الأجواء ستكون غائمة بوجه عام مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحياناً على مختلف مناطق المملكة مع انخفاض في سرعة الرياح الشمالية الغربية لتكون معتدلة السرعة وتنشط في بعض الأحيان.





ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية.