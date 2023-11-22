القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل الملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة بمناسبة انتهاء فترة عمله‎

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، المقدم أليستير كرن الملحق العسكري البريطاني في مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، والذي قدم لـ المقدم سايمون كول الملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة الصديقة في مملكة البحرين بمناسبة تعيينه ملحقاً عسكرياً جديداً لبلاده لدى المملكة.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري البريطاني المنتهية فترته، مثمناً الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، كما تمنى معاليه للملحق العسكري البريطاني الجديد دوام التوفيق في أداء مهامه الجديدة.
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي لها جذور تاريخية متينة، منوهاً بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة القائمة بين البلدين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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