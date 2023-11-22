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رئيس مجلس الشورى: الاستثمار في الكفاءات البحرينية يُعزز جهود فريق البحرين لاستدامة تطور العمل الوطني

11/22/2023 7:11:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ الاستثمار في الكفاءات والكوادر البحرينية المعطاءة يسهم في تعزيز الجهود التي يبذلها "فريق البحرين" لاستدامة تطوّر مختلف مجالات العمل الوطني والتنموي، والنهوض بأداء المؤسسات والجهات الحكومية، بما يعزز الإنجازات الوطنية التي تحصدها مملكة البحرين في ظل الدعم الملكي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ، والاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، بحضور كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث هنّأ رئيس جهاز الخدمة المدنية بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا للجهاز، نظير ما يمتلكه من خبرات إدارية ومهنية، وكفاءة وطنية مشهودة.

وأشاد بالبرامج النوعية والخطط التدريبية المستمرة التي يضعها وينفذها جهاز الخدمة المدنية، من أجل تعزيز أداء الموارد البشرية، وتحفيز الكوادر الوطنية على العطاء والتفاني والإخلاص، وفق أسس وقواعد ترتكز على حب التحدي وعشق الإنجاز.

وقال إنَّ الكوادر البحرينية في مختلف مواقع العمل والإنتاج يسهمون في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، ويؤدون أدوارًا ومسؤليات تعكس قدراتهم العالية في أداء مهامهم الوطنية، بما يرسخ مسارات التنمية والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات.

من جانبه، أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، بالجهود التشريعية المتواصلة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وما يولونه من حرص وطني واهتمام كبيرٍ بتطوير منظومة القوانين، وضمان مواءمتها مع مسارات التقدم والنماء والتطور على الأصعدة كافة.

ولفت رئيس جهاز الخدمة المدنية إلى أنَّ الجهاز يعمل على تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز مشاركة الكفاءات البحرينية في جميع مجالات العمل الوطني.

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