رئيس مجلس الشورى: الاستثمار في الكفاءات البحرينية يُعزز جهود فريق البحرين لاستدامة تطور العمل الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ الاستثمار في الكفاءات والكوادر البحرينية المعطاءة يسهم في تعزيز الجهود التي يبذلها "فريق البحرين" لاستدامة تطوّر مختلف مجالات العمل الوطني والتنموي، والنهوض بأداء المؤسسات والجهات الحكومية، بما يعزز الإنجازات الوطنية التي تحصدها مملكة البحرين في ظل الدعم الملكي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ، والاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، بحضور كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث هنّأ رئيس جهاز الخدمة المدنية بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا للجهاز، نظير ما يمتلكه من خبرات إدارية ومهنية، وكفاءة وطنية مشهودة.
وأشاد بالبرامج النوعية والخطط التدريبية المستمرة التي يضعها وينفذها جهاز الخدمة المدنية، من أجل تعزيز أداء الموارد البشرية، وتحفيز الكوادر الوطنية على العطاء والتفاني والإخلاص، وفق أسس وقواعد ترتكز على حب التحدي وعشق الإنجاز.
وقال إنَّ الكوادر البحرينية في مختلف مواقع العمل والإنتاج يسهمون في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، ويؤدون أدوارًا ومسؤليات تعكس قدراتهم العالية في أداء مهامهم الوطنية، بما يرسخ مسارات التنمية والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى المجالات.
من جانبه، أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، بالجهود التشريعية المتواصلة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وما يولونه من حرص وطني واهتمام كبيرٍ بتطوير منظومة القوانين، وضمان مواءمتها مع مسارات التقدم والنماء والتطور على الأصعدة كافة.
ولفت رئيس جهاز الخدمة المدنية إلى أنَّ الجهاز يعمل على تنفيذ المبادرات الحكومية التي تعزز مشاركة الكفاءات البحرينية في جميع مجالات العمل الوطني.
MENAFN22112023000055011008ID1107470957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.