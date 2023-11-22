وزير النفط والبيئة يجتمع مع وفد من شركة البترول الهندية المحدودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، السيد شيري سنجاي تشودري المدير المالي لمصفاة نوماليجاره المحدودة التابعة إلى شركة البترول الهندية المحدودة، والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المشاريع النفطية، بحضور
فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء، رحب بالحضور، مشيداً بما تمتلكه الشركات النفطية الهندية من تاريخ عريق وانجازات متنوعة في مجال الطاقة، وما تقدمه من خدمات فنية تقنية في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التكرير وغيرها.
من جانبه استعرض شيري سنجاي، أهم برامج وأنشطة المصفاة في جميع المجالات، بما فيها المبادرات الاستراتيجية الداعمة للطاقة المتجددة، وسبل الاستفادة منها في إنتاج طاقة منخفضة الكربون صديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف المحافظة على المناخ.
من جهته، أعرب سفير جمهورية الهند عن شكره وتقديره لـ الوزير على حسن الاستقبال وما تم مناقشته من مواضيع مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار في مختلف المجالات النفطية والبيئية.
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