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وزير النفط والبيئة يجتمع مع وفد من شركة البترول الهندية المحدودة

11/22/2023 7:11:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، السيد شيري سنجاي تشودري المدير المالي لمصفاة نوماليجاره المحدودة التابعة إلى شركة البترول الهندية المحدودة، والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المشاريع النفطية، بحضور
فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، رحب بالحضور، مشيداً بما تمتلكه الشركات النفطية الهندية من تاريخ عريق وانجازات متنوعة في مجال الطاقة، وما تقدمه من خدمات فنية تقنية في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التكرير وغيرها.

من جانبه استعرض شيري سنجاي، أهم برامج وأنشطة المصفاة في جميع المجالات، بما فيها المبادرات الاستراتيجية الداعمة للطاقة المتجددة، وسبل الاستفادة منها في إنتاج طاقة منخفضة الكربون صديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف المحافظة على المناخ.

من جهته، أعرب سفير جمهورية الهند عن شكره وتقديره لـ الوزير على حسن الاستقبال وما تم مناقشته من مواضيع مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار في مختلف المجالات النفطية والبيئية.

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