محافظ الجنوبية يفتتح المهرجان الترفيهي لمؤسسة (وين وبكم) بحلبة البحرين الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، مهرجان مؤسسة (وين وبكم) الترفيهي التسويقي الرابع، الذي يعد الأول من نوعه في نطاق المحافظة الجنوبية، الذي يشمل 120 مشاركة من المشاريع والقطاعات المتنوعة، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين من شركة (وين وبكم) لتنظيم المناسبات المجتمعية وعدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة تحتضن مختلف البرامج التي تؤكد على دور الشراكة مع مختلف القطاعات والمبادرات الرامية لتشجيع الاستثمار للمشاريع المحلية والوطنية ورواد الأعمال، لإقامة مثل ھذه الفعاليات والمشاركة الفاعلة عبر الأنشطة التي تسھم في استقطاب الأهالي والمواطنين للاطلاع على ما يقدمه أصحاب المشاريع الرائدة للأفراد، ودعم رواد الأعمال من الأسر المنتجة وما يقدمونه من منتجات وخدمات إبداعية ومتميزة، موضحا سموه أن المبادرات والفعاليات التسويقية تخدم شريحة واسعة من المجتمع لما تضمه من برامج وأنشطة ومحال متنوعة تناسب مختلف الأذواق تحت سقف واحد، بما يخدم ذلك جميع الزوار.





وقد بدأ افتتاح (مهرجان وين وبكم الترفيهي) بقص الشريط وأخذ جولة في أركان المهرجان من قبل سمو محافظ المحافظة الجنوبية إيذاناً بانطلاق المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر بحلبة البحرين الدولية، من الساعة الرابعة مساءً حتى 11 مساءً.





وأشاد سمو المحافظ باختيار القائمين على المهرجان للمحافظة الجنوبية لإقامة المهرجان مبيناً سموه بأن المحافظة تحظى بالعديد من المكتسبات الوطنية التي تجعلها مركزاً هاماً لاحتضان أبرز الفعاليات والمناسبات المختلفة، حيث يعد ذلك فرصة مميزة لأصحاب المشاريع المحلية والدولية لعرض منتجاتهم المبتكرة، وإيصالها لأكبر عدد ممكن من رواد المهرجان.





من جانبها ، أعربت الجهة المنظمة للمهرجان عن شكرها وتقديرها لافتتاح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، هذا المهرجان المتميز، مثمنة تعاون المحافظة الجنوبية مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي لإنجاح هذه الفعالية التي تسهم في تشجيع الاستثمار للمشاريع المحلية والوطنية ودعم رواد الأعمال لإقامة مثل ھذه الفعاليات والأنشطة الفاعلة التي تسھم في توفير جو ترفيهي وعائلي لزوار المهرجان من المواطنين والمقيمين.





الجدير بالذكر أن المهرجان يقدم عددا من البرامج العائلية والفعاليات الترفيهية، كما يتضمن على عدة أركان للقهوة والأطعمة المحلية والعالمية، ومستلزمات الأسرة، إلى جانب ألعاب ترفيهية ومسرح لعروض فنية للأطفال، بالإضافة إلى عروض ثقافية محلية ودولية.