محافظ الجنوبية يفتتح المهرجان الترفيهي لمؤسسة (وين وبكم) بحلبة البحرين الدولية

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، مهرجان مؤسسة (وين وبكم) الترفيهي التسويقي الرابع، الذي يعد الأول من نوعه في نطاق المحافظة الجنوبية، الذي يشمل 120 مشاركة من المشاريع والقطاعات المتنوعة، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين من شركة (وين وبكم) لتنظيم المناسبات المجتمعية وعدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وبهذه المناسبة، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، أن المحافظة تحتضن مختلف البرامج التي تؤكد على دور الشراكة مع مختلف القطاعات والمبادرات الرامية لتشجيع الاستثمار للمشاريع المحلية والوطنية ورواد الأعمال، لإقامة مثل ھذه الفعاليات والمشاركة الفاعلة عبر الأنشطة التي تسھم في استقطاب الأهالي والمواطنين للاطلاع على ما يقدمه أصحاب المشاريع الرائدة للأفراد، ودعم رواد الأعمال من الأسر المنتجة وما يقدمونه من منتجات وخدمات إبداعية ومتميزة، موضحا سموه أن المبادرات والفعاليات التسويقية تخدم شريحة واسعة من المجتمع لما تضمه من برامج وأنشطة ومحال متنوعة تناسب مختلف الأذواق تحت سقف واحد، بما يخدم ذلك جميع الزوار.
وقد بدأ افتتاح (مهرجان وين وبكم الترفيهي) بقص الشريط وأخذ جولة في أركان المهرجان من قبل سمو محافظ المحافظة الجنوبية إيذاناً بانطلاق المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر بحلبة البحرين الدولية، من الساعة الرابعة مساءً حتى 11 مساءً.
وأشاد سمو المحافظ باختيار القائمين على المهرجان للمحافظة الجنوبية لإقامة المهرجان مبيناً سموه بأن المحافظة تحظى بالعديد من المكتسبات الوطنية التي تجعلها مركزاً هاماً لاحتضان أبرز الفعاليات والمناسبات المختلفة، حيث يعد ذلك فرصة مميزة لأصحاب المشاريع المحلية والدولية لعرض منتجاتهم المبتكرة، وإيصالها لأكبر عدد ممكن من رواد المهرجان.
من جانبها ، أعربت الجهة المنظمة للمهرجان عن شكرها وتقديرها لافتتاح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، هذا المهرجان المتميز، مثمنة تعاون المحافظة الجنوبية مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي لإنجاح هذه الفعالية التي تسهم في تشجيع الاستثمار للمشاريع المحلية والوطنية ودعم رواد الأعمال لإقامة مثل ھذه الفعاليات والأنشطة الفاعلة التي تسھم في توفير جو ترفيهي وعائلي لزوار المهرجان من المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن المهرجان يقدم عددا من البرامج العائلية والفعاليات الترفيهية، كما يتضمن على عدة أركان للقهوة والأطعمة المحلية والعالمية، ومستلزمات الأسرة، إلى جانب ألعاب ترفيهية ومسرح لعروض فنية للأطفال، بالإضافة إلى عروض ثقافية محلية ودولية.
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