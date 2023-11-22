ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يُعد فهم الفرق بين فقدان الوزن وفقدان الدهون أمراً بالغ الأهمية، لتبني نهج صحي ومستدام لتحسين تكوين الجسم.فيما يلي بعض النقاط الأساسية للمساعدة في التمييز بين فقدان الوزن وفقدان الدهون، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



اعرف ما تخسره

يشير فقدان الوزن إلى انخفاض الوزن الإجمالي للجسم، بما في ذلك وزن الماء، وكتلة العضلات والدهون، ويهدف فقدان الدهون على وجه التحديد إلى تقليل الدهون في الجسم، مع الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

فقدان الدهون أكثر استدامة

تؤدي أساليب فقدان الدهون إلى النجاح في التخلص من الدهون على المدى الطويل، في حين تؤدي طرق فقدان الوزن السريعة إلى مكاسب قصيرة المدى، تليها زيادة الوزن بشكل متكرر.



ممارسة الرياضة

في حين أن فقدان الوزن، وفقدان الدهون يمكن أن يتأثر بالنظام الغذائي، إلا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة تدريبات القوة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة أثناء فقدان الدهون.



فقدان الدهون تجعل الجسم متناغماً

تهدف برامج فقدان الدهون إلى تغيير تركيبة الجسم، عن طريق تقليل نسبة الدهون في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جسم أكثر صحة وأكثر تناغماً.

فقدان الوزن يؤثر سلباً على التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤثر فقدان الوزن السريع سلباً على عملية التمثيل الغذائي، في حين يساعد فقدان الدهون، خاصة عندما يقترن بتدريبات المقاومة، في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي أو زيادتها عن طريق الحفاظ على كتلة العضلات.

فقدان الدهون أم فقدان الوزن؟

يعتبر فقدان الدهون أكثر صحة من فقدان الوزن، لذلك تركز برامج فقدان الدهون على الحفاظ على العضلات، وبنائها من خلال نظام غذائي متوازن وتدريبات المقاومة.

فقدان الدهون المستدام

قد تؤدي الأنظمة الغذائية القاسية إلى فقدان سريع للوزن، ولكنها غالباً ما تنطوي على نقص في العناصر الغذائية، ويتضمن فقدان الدهون المستدام اتباع نظام غذائي متوازن يوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

التركيز على الصحة وليس على المظهر

إن أهداف فقدان الوزن التي تعتمد فقط على المظهر قد تهمل الصحة العامة، ولكن إعطاء الأولوية لفقدان الدهون، واعتماد نهج شامل، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يعزز التحسينات الجمالية والصحية معاً.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة