مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت فرق العمل المتخصصة، أعمال بناء المستشفى الميداني العسكري غزة/2، والذي أرسلته المملكة يوم الاثنين الماضي إلى القطاع عبر معبر رفح.



وسيقام المستشفى الميداني العسكري غزة/2، جنوب القطاع في محيط مستشفى ناصر في خان يونس لاستقبال الجرحى والمصابين.



ويأتي إرسال المستشفى، الذي سيقام بمدينة خان يونس، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارا لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى ومصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويتكون المستشفى من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.













































































