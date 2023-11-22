أردوغان: من الممكن أن أجري زيارة لمصر قريبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الجزائر، إنه من الممكن أن يجري زيارة لمصر قريبا.
وأوضح أردوغان: "نريد زيادة عدد المرضى الذين يتم استقبالهم في المشافي التركية من غزة، وعلينا إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل".
وتابع الرئيس التركي: "كسر الحصار (على غزة) سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان، وعلينا إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها".
روسيا اليوم
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