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أردوغان: من الممكن أن أجري زيارة لمصر قريبا

11/22/2023 6:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الجزائر، إنه من الممكن أن يجري زيارة لمصر قريبا.
وأوضح أردوغان: "نريد زيادة عدد المرضى الذين يتم استقبالهم في المشافي التركية من غزة، وعلينا إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل".
وتابع الرئيس التركي: "كسر الحصار (على غزة) سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان، وعلينا إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها".
روسيا اليوم




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