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حكومة الاحتلال : بدء استعادة المحتجزين يوم غد الخميس ومستعدون لتمديد الهدنة

11/22/2023 6:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن عملية استعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ يوم غد الخميس.

كما واكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من مواطنيها.

وافادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بوقت مسبق من اليوم إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس ، كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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