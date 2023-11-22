المجالي يُسلم شهادات ترفيع لـ 49 طياراً في الملكية الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتسليم 49 موظفًا من كوادر العمليات الجوية شهادات الترفيع الى رتبة قائد طائرة ومساعد قائد طائرة بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ومدير أمن وحماية المطارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة وعدد من المعنيين.



المجالي قدمَ التهنئة للطيارين الذين استحقوا الترفيع، مؤكداً أن موظفي الملكية الأردنية عموماً هم رأس مالها الفعلي، وهم وسيلتها الأولى والأهم للتغيير ومواصلة التطوير، لافتاً إلى ما يتمتع به طيارو الملكية الأردنية من كفاءة وتميز يبعث على الفخر بقدرات الملكية الأردنية على تأهيل الطيارين لإدامة العمليات التشغيلية بأرفع مستويات الأمان والسلامة التي تتبوأ قمة الأولويات.



وأشار أن الملكية الأردنية ماضية في خطة تحديث أسطول الطائرات لرفع عدد طائرات الشركة ليصل إلى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة، حيث ستنضم طائرتين جديدتين من طراز امبرايرE2 خلال الشهر القادم من أصل 8 طائرات خلال السنوات المقبلة.

وسيتم إدخالِ طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neoواستبدال القديمة منها للمسافات متوسطة المدى،والتي تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، بالإضافة الى قيام الملكية الأردنية مؤخراً بالتعاقد على إدخال تسع طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لخدمة الوجهات بعيدة المدى.



وبين المجالي ان الملكية الأردنية حققت نتائج تشغيلية إيجابية و أرباح صافية للشهور التسعة الأولى والربع الثالث من العام الحالي، وأشار إلى أن اضطراب الأوضاع في المنطقة بدأ يؤثر على الأداء التشغيلي للملكية الأردنية، وهذا انعكس على حركة المسافرين والسياحة في المملكة والمنطقة بالكامل مع تدني حجوزات المسافرين والإيرادات المتوقعة للربع الأخير من هذا العام، موكداً ان الملكية الأردنية قد واجهت تحديات مماثلة في الفترات السابقة في صناعة الطيران، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية وتأثير الأحداث العالمية و مع ذلك، تتعامل الملكية الأردنية دائماً بمرونة في التكيف مع ديناميكيات السوق وتنفيذ مبادرات استراتيجية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تفتخر بأنها الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية وهي مؤسسة محلية وطنية موجودة و حاضرة دائماً لخدمة الأردنيين وتقديم الدعم لمختلف أبناء الوطن بمختلف الظروف والأحوال، وتسعى بكل طاقاتها إلى تحسين خدماتها الجوية والأرضية للمسافرين، داعياً الجمهور الأردني الى جعل الملكية الأردنية خيارهم الأول للسفر وزيادة ثقتهم بالشركة والمؤسسات المحلية جميعها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.













