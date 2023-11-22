كيف يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحسب الخبراء، فإن مرض السكري يؤثر تأثيراً مباشراً على الأعصاب، وقد يؤدي إلى تلفها في بعض الأحيان.يقول الدكتور الهندي موهيت ساران، استشاري الطب الباطني وأخصائي مرض السكري، في مستشفى مانيبال جوروجرام، إن أحد تأثيرات مرض السكري هو حدوث الاعتلال العصبي السكري، حيث تتضرر الأعصاب بسبب انخفاض تدفق الدم، وكذلك ارتفاع مستويات الجلوكوز، ومع مرور الوقت، إذا لم يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد، فإنه يؤثر على الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى سلسلة من المشاكل.وعندما تتلف الأعصاب، فإنها تفشل في إرسال الإشارات إلى أجزاء الجسم المختلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التنميل والألم، وهذه المشاكل تعطل بشكل كبير القدرة العامة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

نقص المغذيات يؤدي إلى زيادة تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بمرور الوقت إلى الإضرار بالأوعية الدموية الصغيرة في الجسم التي تغذي الأعصاب. وهذا يمنع العناصر الغذائية الحيوية من الوصول إلى الأعصاب، ونتيجة لذلك، هناك احتمال أن يتم تدمير الألياف العصبية أو إصابتها.

تقول الدكتورة فرح إنجيل، مديرة الطب الباطني في مستشفى فورتيس هيرانانداني فاشي، إن الحفاظ على رعاية جيدة للقدم هو أيضاً مهم جداً للمرضى، لأن هذه الحالة تؤثر على الأعصاب في الساق، ويجب على هؤلاء المرضى الحفاظ على نظافة جيدة للقدمين، وارتداء الملابس المناسبة، والأحذية المريحة، وتجنب السقوط الذي يمكن أن يؤدي إلى بتر الساق.

طرق الوقاية من تلف الأعصاب

الجانب الأكثر أهمية في العناية ومنع تلف الأعصاب لدى مرضى السكري، هو اعتماد تدابير بسيطة وفعالة مثل العناية بضغط الدم، إذ من المهم أن يظل ضغط الدم أقل من 140/90 ملم زئبق، من أجل الحفاظ على صحة جيدة.

كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية يومياً لمنع تلف الأعصاب، وقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية يومياً له تأثير إيجابي على الدورة الدموية، ما يقلل بدوره من فرص الإصابة بتلف الأعصاب.

ويجب على مرضى السكري أيضاً بذل جهد لإنقاص الوزن لتقليل العبء على الجسم، كما أن تقليل من التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن، يدعم صحة الأعصاب.

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