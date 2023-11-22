علييف: لا توجد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه لم تعد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال علييف خلال لقائه وزير شؤون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي، اليوم الأربعاء: "لم تعد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. تدعم بلادنا جدول الأعمال الإقليمي السلمي، وتستعد أذربيجان للحوار مع أرمينيا لتوقيع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات بين البلدين".
وبدأت يريفان وباكور العام الجاري بوساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث شروط معاهدة سلام مقبلة. وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، في نهاية مايو الماضي، عن استعداد بلاده للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر الماضي، أن القيادة الأرمنية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. وكما قال علييف، سابقا، إنه يمكن لأذربيجان وأرمينيا التوقيع على معاهدة سلام قبل نهاية العام الجاري إذا لم تغير يريفان موقفها.
روسيا اليوم
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