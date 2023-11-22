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علييف: لا توجد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا

11/22/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف أنه لم تعد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال علييف خلال لقائه وزير شؤون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي، اليوم الأربعاء: "لم تعد هناك أي عقبات أمام توقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. تدعم بلادنا جدول الأعمال الإقليمي السلمي، وتستعد أذربيجان للحوار مع أرمينيا لتوقيع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات بين البلدين".


وبدأت يريفان وباكور العام الجاري بوساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث شروط معاهدة سلام مقبلة. وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، في نهاية مايو الماضي، عن استعداد بلاده للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر الماضي، أن القيادة الأرمنية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. وكما قال علييف، سابقا، إنه يمكن لأذربيجان وأرمينيا التوقيع على معاهدة سلام قبل نهاية العام الجاري إذا لم تغير يريفان موقفها.

روسيا اليوم


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