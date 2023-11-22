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البلقاء التطبيقية تعزز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

11/22/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بتنفيذ مشروع (سياسيو ميتر) لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات في العمل الحزبي والعام.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، إن الجامعة تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية في تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال عقد الورشات والمحاضرات التثقيفية لطلبتها، بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

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