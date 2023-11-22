البلقاء التطبيقية تعزز مشاركة الطلبة في العمل الحزبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بتنفيذ مشروع (سياسيو ميتر) لتعزيز مشاركة طلبة الجامعات في العمل الحزبي والعام.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، إن الجامعة تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتوجيهات الحكومية في تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال عقد الورشات والمحاضرات التثقيفية لطلبتها، بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22112023000208011052ID1107470482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.