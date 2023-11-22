7 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها.. تعرفوا إليها!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينصح الخبراء بتناول عدد من الأطعمة نيئة للحصول على أقصى استفادة صحية منها. ويوضح الخبراء، بحسب ما نشره موقع DNA India، أن الطهي يؤدي إلى فقدان الأطعمة السبعة التالية بعض قيمتها الغذائية.

- البروكولي: طبخ البروكولي لفترات طويلة يقلل من مستويات فيتامين C، لذا ينصح بعدم الإفراط في طهي البروكلي للاستفادة من محتواه من هذا الفيتامين.

- السبانخ: تؤدي درجات حرارة الطهي المرتفعة إلى التقليل من مستوى الفيتامين C في السبانخ. ينصح الخبراء بطهي السبانخ على درجة حرارة منخفضة للاحتفاظ بعناصرها المفيدة للصحة.

- التوت: يمكن أن يتحلل الفيتامين C الحساس للحرارة، وكذلك مضادات الأكسدة، أثناء طهي التوت. لذا يوصي الخبراء بتناوله نيئاً.

- الثوم: تناول الثوم نيئ هو الطريقة الأفضل لأنه يفقد بعض المركبات المفيدة أثناء الطهي. لكن يبقى أن الثوم المطبوخ يحتفظ ببعض العناصر المفيدة كما أنه يقلل من الآثار الجانبية لتناول الثوم النيئ.



- الحمضيات: يميل الكثيرون إلى تناول الحمضيات نيئة. ويؤدي طهي بعض الحمضيات في بعض أصناف الطعام أو لصناعة المربى إلى إنقاص مستويات الفيتامين C فيها بنسبة كبيرة.

- الفلفل: ينطبق الأمر نفسه على الفلفل حيث إن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تقلل من محتواه من الفيتامين C.

- الأسماك: أما بالنسبة للأسماك، فإن الإفراط في طهيها لفترات طويلة أو إعادة تسخينها بعد الطهي يؤدي إلى فقدان أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعد أحد أبرز محتوياتها.

لبنان 24

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