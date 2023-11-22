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تعرف على آلية إفراج حماس عن المحتجزين لديها مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين

11/22/2023 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، إن آلية تبادل الأسرى سوف تبدأ بعد أن تبعث حماس من خلال الوسطاء بقائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم، وفي اليوم التالي حكومة الاحتلال تصادق على القائمة وتبدأ عملية تنفيذ التبادل.
وبينت أنه سيتم تسليم المحتجزين "الاسرائيليين" إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى منطقة رفح برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين يتم نقلهم إلى جانب الاحتلال.
وعند تسلمهم من طرف جيش الاحتلال، تبدأ سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين، وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير إسرائيلي مقابل 3 أسرى فلسطينيين.
وفي أثناء أيام الهدنة، تبقى قوات الاحتلال على حالها وفي مواقعها داخل قطاع غزة، على أن تلتزم حماس وباقي قوى المقاومة بوقف تام لإطلاق النار.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فمن المتوقع في اليوم الرابع من الهدنة إعطاء أسماء جديدة من المحتجزين الإسرائيليين تعلن حماس رغبتها في إطلاق سراحهم مقابل إفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين، وفق المعادلة المتفق عليها وهي إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين.
ولا تشمل الصفقة جنود الاحتلال الذين كانوا في غلاف قطاع غزة يوم تنفيذ حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.




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