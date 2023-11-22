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أردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي

11/22/2023 6:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- نقلت قناة“خبر تورك”، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الأربعاء، عن الرئيس رجب طيب أردوغان القول إنه قد يسافر إلى مصر قريباً، ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى.

وفي تصريحات لصحفيين على طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة، ويجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في غزة.

(رويترز)

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