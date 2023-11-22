تشييع جثمان الشهيد أمير مجد إلى مثواه الأخير في قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN-شيعت جماهير محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب أمير عبد الرحمن مجَّد (30 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات، وصولا إلى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وكان مجد استُشهد فجر اليوم متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم البلدة، وهو أب لطفلتين وزوجته حامل بطفلهما الثالث، ويعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون - قلقيلية.



