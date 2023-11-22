الاحتلال يهدم ستة مساكن وحظيرة أغنام في قرية شعب البطم بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مساكن وحظيرة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة ستة مساكن من الصفيح وحظيرة أغنام، في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود للمواطنين إسحق محمود الجبارين، وإبراهيم جبرين الجبارين، وتؤوي ما يقارب 20 شخصا أصبحوا في العراء، بعد هدم مساكنهم.

وأضاف الجبور، أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستعمرة "أفيجال" المحاذية للقرية، والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

وناشد المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.