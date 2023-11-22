الاحتلال يهدم ستة مساكن وحظيرة أغنام في قرية شعب البطم بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مساكن وحظيرة أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة ستة مساكن من الصفيح وحظيرة أغنام، في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود للمواطنين إسحق محمود الجبارين، وإبراهيم جبرين الجبارين، وتؤوي ما يقارب 20 شخصا أصبحوا في العراء، بعد هدم مساكنهم.
وأضاف الجبور، أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستعمرة "أفيجال" المحاذية للقرية، والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.
وناشد المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.
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