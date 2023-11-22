المنتخب الفلسطيني يخسر أمام نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم

MENAFN - Palestine News Network ) منذ 17 دقيقة

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رام الله-“القدس العربي”:

خسر المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، لحساب منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب فيصل الحسيني في القدس، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب نقلها إلى ملعب محايد نظرا للظروف الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة. ونتيجة لذلك، اختار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الكويت لتكون ملعبا وطنيا.

وحضرت جماهير فلسطينية وكويتية إلى الملعب لمؤازرة المنتخب“الفدائي” ولوّحت بالأعلام والكوفيات، كما وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين قبل صافرة البداية.

الجماهير الكويتية تحتشد من أجل تشجيع منتخب #فلسطين أمام أستراليا twitter/QDMJlt01xZ

- القبس (@alqabas) November 21, 2023





ودخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بقوة بحثا عن هدف التقدم، ولاحت له الفرصة الأولى في الدقيقة الخامسة، عندما نفذ تامر صيام ركلة حرة مباشرة نحو المرمى الأسترالي، أبعدها الحارس ماثيو ريان إلى ركنية.

بدأ المنتخب الأسترالي بعدها بالسيطرة النسبية على اللعب، وتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 18 من رأسية المدافع هاري سوتر بعد كرة ركنية.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أهدر تامر صيام فرصة ثمينة لإدراك التعادل، حيث وصلته الكرة أمام المرمى الأسترالي لكنّ الحارس تمكّن من التصدي لها.

وشهد الشوط الثاني من المباراة ضغطا من المنتخب الأسترالي في محاولة لتعزيز النتيجة، التي بقيت على حالها.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط وتصدر ترتيب المجموعة، فيما حل المنتخب الفلسطيني ثالثا بنقطة واحدة، حيث سبق وأن تعادل يوم 16 من الشهر الجاري، مع منتخب لبنان بهدف لهدف، في مباراة أقيمت بدولة الإمارات.

اقيمت مباراة كرة قدم بين منتخب فلسطين ومنتخب استراليا على أرض الكويت فهتفت الجماهير الكويتية عند الدقيقة 7 ( تذكيراً بهجوم المقاومة الفلسطينية على الصهاينة بـ 7 أكتوبر المجيد ) #خبرني #الكويت #طوفان_الأقصى twitter/jQ3eAONJTY

- خبرني Khaberni (@khaberni) November 21, 2023

ويضم المنتخب“الفدائي” لاعبين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل، وأيضا لاعبين من أصول فلسطينية في الخارج.

ويبرز من بين هؤلاء، اللاعبان محمود وادي ومحمد صالح، وهما من قطاع غزة حيث تعيش عائلتاهما، ولكنّهما يلعبان في مصر.













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