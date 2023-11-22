وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستقبل وفدًا من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اليوم الأربعاء، وفدًا من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، يضم الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل الوزارة بالإنابة، و أسامة عبدالحميد البلهان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.





وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، التي ترتكز على وشائج القربى والمحبة والمصير المشترك، مشيرًا إلى دور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تكاملاً وشمولية.





وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.





من جانبه عبّر الدكتور أحمد براك الهيفي، عن خالص شكره وتقديره لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وكافة منتسبي الوزارة على ما لقيه من حسن ترحيب وكرم ضيافة، متطلّعاً إلى تنمية مسارات التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.