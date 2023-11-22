وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستقبل وفدًا من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اليوم الأربعاء، وفدًا من وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، يضم الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل الوزارة بالإنابة، و أسامة عبدالحميد البلهان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، التي ترتكز على وشائج القربى والمحبة والمصير المشترك، مشيرًا إلى دور هذه الزيارات في تعزيز العلاقات والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تكاملاً وشمولية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
من جانبه عبّر الدكتور أحمد براك الهيفي، عن خالص شكره وتقديره لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وكافة منتسبي الوزارة على ما لقيه من حسن ترحيب وكرم ضيافة، متطلّعاً إلى تنمية مسارات التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
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