وزارة الصحة تُدشّن مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) دشّنت وزارة الصحة، مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة، في إطار مواصلة المساعي نحو تطوير الخدمات الصحية، بما يضمن كفاءة وسلامة تقديم هذه الخدمات، ويخدم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية تحسين الصحة والارتقاء بخدمات القطاع الصحي.





وفي هذا الصدد أكّد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة يُسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمات بشكلٍ أسرع وبجودة عالية، وبالتالي تقليل عدد مرات التفتيش قبل الترخيص للأنشطة، بالإضافة إلى خفض الطلبات المرجعّة، بصورة تواكب التطور وتتسم بالسهولة والمرونة.





وأفاد بأن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق عمل لتطوير الإجراءات، وتم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال أن يقوم المستثمر اختيارياً بإسناد مهمة التحقق من اشتراطات ترخيص الأنشطة التجارية التابعة للصحة العامة إلى المكاتب الهندسية، لافتًا إلى أنه يتم اختيار المكتب الهندسي المعتمد من قِبل مجلس مزاولة المهن الهندسية، حيث توجد قائمة المكاتب الهندسية المعتمدة "دليل الجهات المختصة" في نظام التراخيص التجارية (سجلات).





وأوضح العوضي أن الأنشطة التجارية المستهدفة في هذا المشروع تشمل برك السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، وخدمات الاسترخاء، وصالونات الحلاقة، والمطاعم والتموين، والفنادق والشقق السياحية، وأنشطة صناعة وتعبئة الأغذية، وأنشطة بيع وتخزين الأغذية.