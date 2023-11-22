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وزير العمل يشارك في تدشين مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو

11/22/2023 6:05:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في اجتماع الجمعية العمومية لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وتدشين أعمال المركز، على هامش أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر 2023 في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

وبمناسبة تدشين الجمعية العمومية لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي، أشاد وزير العمل، بهذه الخطوة التي ستعزز جهود الدول الأعضاء في تحقيق التنمية البشرية المستدامة والرفاه الاقتصادي، معرباً عن أمله بأن يحقق المركز أهدافه الاستراتيجية، وأهمها الانتقال بأسواق العمل بالدول الإسلامية إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الثنائي، مؤكداً في هذا السياق أن مملكة البحرين ترحب وتقدر إنشاء هذا المركز المتخصص التي تناط له مهام رسم الخطط والاستراتيجيات ووضع الدراسات والبرامج الإقليمية للدول ومراعاة ظروف أسواق العمل فيها ورفع المستوى الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الإسلامية.

وتعد مملكة البحرين من ضمن الدول الإسلامية التي صادقت على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره الرئيسي في جمهورية أذربيجان، فضلاً عن مشاركة المملكة في عضوية الجمعية العمومية للمركز، الذي سيكون متخصصاً في قضايا العمل تحت مظلة المنظمة، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والسعي لتحسين ظروف العمل وتعزيز الشراكة الاجتماعية وتحفيز العمل المناسب وخلق الفرص الوظيفية وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز النموذج الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي وقدرات أسواق العمل على النمو، فضلاً عن اهتمام المنظمة بتكوين كتلة إسلامية على المستوى الدولي وتحقيق التكامل وتقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

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