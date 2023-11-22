وزير العمل يشارك في تدشين مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي في باكو

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- Akhbar Al Khaleej) شارك جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، في اجتماع الجمعية العمومية لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وتدشين أعمال المركز، على هامش أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر 2023 في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
وبمناسبة تدشين الجمعية العمومية لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي، أشاد وزير العمل، بهذه الخطوة التي ستعزز جهود الدول الأعضاء في تحقيق التنمية البشرية المستدامة والرفاه الاقتصادي، معرباً عن أمله بأن يحقق المركز أهدافه الاستراتيجية، وأهمها الانتقال بأسواق العمل بالدول الإسلامية إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الثنائي، مؤكداً في هذا السياق أن مملكة البحرين ترحب وتقدر إنشاء هذا المركز المتخصص التي تناط له مهام رسم الخطط والاستراتيجيات ووضع الدراسات والبرامج الإقليمية للدول ومراعاة ظروف أسواق العمل فيها ورفع المستوى الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الإسلامية.
وتعد مملكة البحرين من ضمن الدول الإسلامية التي صادقت على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره الرئيسي في جمهورية أذربيجان، فضلاً عن مشاركة المملكة في عضوية الجمعية العمومية للمركز، الذي سيكون متخصصاً في قضايا العمل تحت مظلة المنظمة، ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والسعي لتحسين ظروف العمل وتعزيز الشراكة الاجتماعية وتحفيز العمل المناسب وخلق الفرص الوظيفية وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز النموذج الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي وقدرات أسواق العمل على النمو، فضلاً عن اهتمام المنظمة بتكوين كتلة إسلامية على المستوى الدولي وتحقيق التكامل وتقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
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