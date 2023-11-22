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رئيس المحكمة الدستورية يستقبل عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون

11/22/2023 6:05:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بمقر المحكمة، يوسف زين العابدين زينل، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد الأمين العام للمركز.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري.

وقد رحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام، مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد بتعيينه أميناً عاماً للمركز، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبهما، شكر يوسف زينل والدكتور المهندس كمال آل حمد، رئيس المحكمة الدستورية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بما تتمتع به المحكمة الدستورية من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة تطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

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