نادي البحرين للحدائق يعلن عن موعد المسابقة السنوية للزهور والخضروات 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد نادي البحرين للحدائق، مؤتمرا صحفيا، بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مركز عيسى الثقافي، للإعلان عن استعدادات نادي البحرين للحدائق لإقامة معرض خاص بالمسابقة السنوية الزهور والخضروات الذي سيقام في الفترة من الثالث إلى السادس مارس 2024 بفندق الخليج.
وأعربت رئيسة نادي البحرين للحدائق المهندسة زهرة عبدالملك عن خالص شكرها وتقديرها وامتنانها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري لنادي البحرين للحدائق واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم ودعمها الكريم لأعمال وأنشطة النادي، كما اعربت عن شكرها للدعم الكبير الذي تقدمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لإنجاح المسابقة السنوية للزهور والخضروات.
وخلال المؤتمر الصحفي قالت رئيسة نادي البحرين للحدائق إن معرض الزهور والخضروات هذا العام يحمل شعار (تراث البحرين) حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع المطبوعات الخاصة بالمعرض وتم تحديد أنواع المسابقات والفئات التي يسمح لهم بالمشاركة وهم طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة للفئة العمرية من ثلاث إلى 18 سنة، وطلبة الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة بالاضافة الى فئة الكبار، التي تتضمن (الحدائق المنزلية، وتنسيق الزهور، والتصوير الفوتغرافي، والحرف والاشغال اليدوية).
وأضافت "بدأ النادي في إقامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر النادي لتوضيح المسابقات وشروطها، حيث تم تنظيم ورشة بتاريخ 20 نوفمبر 2023 للمدرسين والمدرسات المعنيين بالأنشطة الزراعية والبيئية في المدارس وحضرها ما يقارب 95 مدرسة حكومية وخاصة التي تربطنا بهم علاقة وطيدة منذ عام 1974".
ودعت رئيسة النادي الراغبين في المشاركة في المسابقات السنوية إلى التواصل مع نادي البحرين للحدائق عبر الهاتف.
وقد أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن تغيير دورية إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم
وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ليصبح كل سنتين حيث سيقام المعرض القادم في عام 2025.
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