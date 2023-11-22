نادي البحرين للحدائق يعلن عن موعد المسابقة السنوية للزهور والخضروات 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد نادي البحرين للحدائق، مؤتمرا صحفيا، بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مركز عيسى الثقافي، للإعلان عن استعدادات نادي البحرين للحدائق لإقامة معرض خاص بالمسابقة السنوية الزهور والخضروات الذي سيقام في الفترة من الثالث إلى السادس مارس 2024 بفندق الخليج.





وأعربت رئيسة نادي البحرين للحدائق المهندسة زهرة عبدالملك عن خالص شكرها وتقديرها وامتنانها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري لنادي البحرين للحدائق واهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم ودعمها الكريم لأعمال وأنشطة النادي، كما اعربت عن شكرها للدعم الكبير الذي تقدمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لإنجاح المسابقة السنوية للزهور والخضروات.





وخلال المؤتمر الصحفي قالت رئيسة نادي البحرين للحدائق إن معرض الزهور والخضروات هذا العام يحمل شعار (تراث البحرين) حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع المطبوعات الخاصة بالمعرض وتم تحديد أنواع المسابقات والفئات التي يسمح لهم بالمشاركة وهم طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة للفئة العمرية من ثلاث إلى 18 سنة، وطلبة الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة بالاضافة الى فئة الكبار، التي تتضمن (الحدائق المنزلية، وتنسيق الزهور، والتصوير الفوتغرافي، والحرف والاشغال اليدوية).





وأضافت "بدأ النادي في إقامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقر النادي لتوضيح المسابقات وشروطها، حيث تم تنظيم ورشة بتاريخ 20 نوفمبر 2023 للمدرسين والمدرسات المعنيين بالأنشطة الزراعية والبيئية في المدارس وحضرها ما يقارب 95 مدرسة حكومية وخاصة التي تربطنا بهم علاقة وطيدة منذ عام 1974".





ودعت رئيسة النادي الراغبين في المشاركة في المسابقات السنوية إلى التواصل مع نادي البحرين للحدائق عبر الهاتف.





وقد أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن تغيير دورية إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم

وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ليصبح كل سنتين حيث سيقام المعرض القادم في عام 2025.