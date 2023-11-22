استطلاع: ثلث الموظفين في بريطانيا يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل

أظهر استطلاع للرأي أن ثلث الموظفين البريطانيين أقروا بأنهم يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن شركة "إنديد" للتوظيف أجرت استطلاعين للرأي شملا أكثر من 1000 موظف و500 من أرباب الأعمال في المملكة المتحدة، مما أظهر أن 33% من الموظفين يرتدون ملابس النوم خلال ساعات العمل.

ويرتدي الموظفون ملابس النوم لمدة 46 يوم عمل في المتوسط سنويا، ويرتدي واحد من كل 12 موظفا ملابس النوم خلال ساعات العمل كل يوم.

وقال نحو نصف أرباب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع إن الموظفين أصبحوا غير رسميين للغاية منذ جائحة كوفيد بسبب العمل من المنزل، حيث دعا 29٪ منهم إلى فرض قواعد لباس أكثر صرامة.

وقال أرباب الأعمال إن ملابس النوم هي المظهر الأكثر عدم ملاءمة للعمل، يليها الشعر غير المغسول أو الفوضوي.

وقال اثنان من كل خمسة أرباب أعمال إنه من غير الملائم ارتداء الأحذية الرياضية، في حين أن نحو ثلثي الموظفين يرتدونها خلال ساعات العمل.

ومن ناحية اخرى، أظهر الاستطلاع أن الجيل "زد" الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما هم الأكثر أناقة في ارتداء الملابس، حيث يرتدي 42% منهم بزات، مقارنة بـ 15% ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاما.

وأجرت شركة "إنديد" للتوظيف الاستطلاعين بتكليف من شركة "سينسوسوايد" في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وشارك في الاستطلاع الأول 1035 موظفا في المملكة المتحدة، في حين شارك 500 من صانعي القرار داخل الشركات في الاستطلاع الثاني.



