الروبوتات تشغل مصنع «هيونداي» للسيارات الكهربائية في سنغافورة

افتتحت مجموعة «هيونداي موتور» رسمياً منشأة مؤتمتة بشكل كبير في سنغافورة، يُتوقع أن تؤدي دوراً حاسماً في استراتيجيتها الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية في العقود المقبلة، باستخدام الروبوتات وطرائق الإنتاج الجديدة.

ويغطي المركز الجديد سبعة طوابق ويمكنه إنتاج ما يصل إلى 30 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وفقاً لـ«هيونداي» وتم تشغيله منذ أوائل هذا العام، وقام بإنتاج سيارات من طراز «آيونيك 5» وسيارات أجرة آلية ذاتية القيادة بالكامل، وسينضم طراز «آيونيك 6» إلى خطوط الإنتاج في سنة 2024.

وقالت «هيونداي» في بيان يوم الثلاثاء: «سيعمل المركز على إثبات نفسه واحدة من ركيزتي الابتكار في المجموعة، واللتين ستقودان مستقبل الشركة في عصر التحول الكهربائي على مدار الأعوام الخمسين المقبلة وسيكون المرفق اختباراً لتطوير حلول التنقل المستقبلية».

ويتم عرض سيارة «آيونيك 5» في بهو المبنى، بجوار سيارة «بوني» (Pony)، وهي أول سيارة طرحتها «هيونداي» في السبعينيات، ما ساعد على الاحتفال بميلاد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية.

وإحدى مزايا المنشأة التي تبلغ مساحتها 86.900 متر مربع (935.380 قدماً مربعة) ما يسمى بنظام الإنتاج القائم على الخلايا، فيعمل البشر والروبوتات جنباً إلى جنب، ليحلّوا محل نهج تصنيع الحزام الناقل التقليدي.

وقالت «هيونداي» إن نحو 200 روبوت تشارك في عمليات مثل التجميع والفحص، ما يتيح للبشر التركيز على واجبات أكثر إبداعاً وإنتاجاً.

ويضم المبنى أيضاً مساراً على السطح بطول 618 متراً لاختبار القيادة، ومزرعة ذكية تعمل فيها الروبوتات على إنتاج الخضراوات، وسيتم استخدام بعضها في مطعم من المقرر افتتاحه العام المقبل ويتم تخصيص 1% فقط من الأراضي في سنغافورة للزراعة، وتستورد الدولة المدينة 90% من المواد الغذائية المستهلكة وتهدف إلى إنتاج 30% من الغذاء محلياً بحلول سنة 2030.

وتضم مجموعة «هيونداي موتور» شركة «هيونداي موتور»، و«كيا»، والعلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس»، وذراع قطع الغيار والخدمات «هيونداي موبيز» وتخطط المجموعة لإنتاج أكثر من 3.6 ملايين سيارة كهربائية سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، كما تقوم ببناء مصنع أكبر بكثير في أولسان بكوريا الجنوبية قادر على إنتاج 200 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وأخرى في ولاية جورجيا الأمريكية وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً.