8 قتلى بقصف اميركي على مقار للحشد الشعبي العراقي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اكدت وسائل اعلام عراقية مقتل 8 (حصيلة قابلة للارتفاع) من عناصر الحشد الشعبي ، جراء قصف جوي شنته القوات الأمريكية واستهدفت به مقار الحشد الشعبي في "جرف النصر - جرف الصخر سابقا" شمال محافظة بابل.
وبينت المصادر ان الحصيلة قابلة للارتفاع ، بسبب خطورة الجروح التي أُصيب بها بعضُ عناصر الحشد الشعبي.
وصباح الأربعاء ، نفذت طيارات أميركية مسيرة ضربات على مقرات تابعة للحشد الشعبي (الكتائب) ضمن منطقة السعيدات في جرف الصخر (النصر).
من جهته، قال الجيش الأمريكي في بيان صدر فجر الأربعاء، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".
وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".
والثلاثاء، تبنت القوات الامريكية "رسمياً" الهجوم الذي استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.
وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.
والثلاثاء ، استهدفت طائرة مسيرة أمريكية عجلة حمل عسكرية نوع بيك أب (حوثية)، تعود إلى (كتائب حزب الله) تحمل أعتدة على طريق سريع أبو غريب، غربي بغداد، فيما قامت طائرة مسيرة ثانية بإطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار.
وفجر الثلاثاء أيضاً، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين تم إطلاقها من تقاطع الكيلو 35 بمسافة 64 كيلومتر عن القاعدة.
وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).
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