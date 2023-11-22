8 قتلى بقصف اميركي على مقار للحشد الشعبي العراقي

MENAFN - Khaberni) خبرني -اكدت وسائل اعلام عراقية مقتل 8 (حصيلة قابلة للارتفاع) من عناصر الحشد الشعبي ، جراء قصف جوي شنته القوات الأمريكية واستهدفت به مقار الحشد الشعبي في "جرف النصر - جرف الصخر سابقا" شمال محافظة بابل.

وبينت المصادر ان الحصيلة قابلة للارتفاع ، بسبب خطورة الجروح التي أُصيب بها بعضُ عناصر الحشد الشعبي.

وصباح الأربعاء ، نفذت طيارات أميركية مسيرة ضربات على مقرات تابعة للحشد الشعبي (الكتائب) ضمن منطقة السعيدات في جرف الصخر (النصر).

من جهته، قال الجيش الأمريكي في بيان صدر فجر الأربعاء، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

والثلاثاء، تبنت القوات الامريكية "رسمياً" الهجوم الذي استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء ، استهدفت طائرة مسيرة أمريكية عجلة حمل عسكرية نوع بيك أب (حوثية)، تعود إلى (كتائب حزب الله) تحمل أعتدة على طريق سريع أبو غريب، غربي بغداد، فيما قامت طائرة مسيرة ثانية بإطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار.

وفجر الثلاثاء أيضاً، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين تم إطلاقها من تقاطع الكيلو 35 بمسافة 64 كيلومتر عن القاعدة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).



