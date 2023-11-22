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حفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.. الكشف عن مسكوكة نادرة فئة 50 درهماً

11/22/2023 5:35:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفاء بنجاحات الجائزة التي تتشرف باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، أصدرت الجائزة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة نقدية فضية من فئة 50 درهما.

يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الاولى من نوعها على الإطلاق شعار واسم "الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما يتضمن الوجه الخلفي شعار واسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية والقيمة الاسمية للمسكوكة، وتم الكشف عنها بشكل مبتكر من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة وبمشاركة أحد الرياضيين من نادي سكاي دايف للرياضات الجوية.

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